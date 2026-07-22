Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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22.07.2026 11:10:00
Airbus verspricht mehr Gewinn und einen neuen Jet
Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus hat einen Lauf. Die Auftragsbücher sind voll, die Marge soll auch steigen. Besondere Aufmerksamkeit dürfte aber eine andere Nachricht finden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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