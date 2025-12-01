Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
01.12.2025 14:47:12
Airbus warns of quality issues on some A320 aircraft panels
Latest challenge facing European planemaker comes as it seeks to deliver ambitious jet delivery targetWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
14:47
|Airbus warns of quality issues on some A320 aircraft panels (Financial Times)
|
14:31
|Airbus hat Qualitätsproblem an neuen A320-Rumpfteilen - Aktie tief im Minus (dpa-AFX)
|
12:27
|Börse Paris: CAC 40 verbucht am Montagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12:27
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX-Handel STOXX 50 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
12:27
|DAX aktuell: DAX gibt am Montagmittag nach (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag leichter (finanzen.at)
|
11:19
|Airbus SE-Aktie: Outperform-Bewertung durch RBC Capital Markets (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SEmehr Analysen
|10:26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|10:26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|10:26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|193,10
|-0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.