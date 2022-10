Airbus will A320-Ausstoß zu Lasten von Boeing schnell hochfahren

Von Benjamin Katz

LONDON (Dow Jones)--Airbus will die Fertigung von Verkehrsflugzeugen im Laufe des nächsten Jahres trotz anhaltender Störungen in der Lieferkette deutlich hochfahren. Auf dem wichtigen Markt für kleinere Jets baut der europäische Flugzeughersteller seinen Vorsprung vor dem US-Rivalen Boeing damit aus.

Am Freitag wurden Pläne bestätigt, wonach die Montage der A320-Modelle bis Anfang 2024 auf 65 Flugzeuge im Monat erhöht werden soll, verglichen mit rund 50 Maschinen monatlich zum Ende dieses Jahres. Dies wäre die schnellste Steigerung in der Geschichte des Unternehmens. Die Nachfrage nach der A320-Familie von Airbus übertrifft die Nachfrage nach der konkurrierenden 737 MAX von Boeing. Beide Hersteller kämpfen aber noch immer mit Problemen in der Lieferkette.

Seit die Boeing 737 MAX nach zwei Abstürzen zeitweise am Boden bleiben musste, hat Airbus Boeing Marktanteile abgenommen. Eine Analyse der Auftragsbestände für die beiden beliebtesten Schmalrumpfflugzeuge am Markt durch die Marktforscher von Agency Partners kam Ende September zu einem Verhältnis von 61 zu 39 zugunsten der A320neo.

Die Aufteilung des Marktanteils ist ein viel beachtetes Kriterium im Luft- und Raumfahrtduopol. Je größer der Vorsprung von Airbus ist, desto mehr Flugzeuge kann das Unternehmen bauen und bei den Zulieferern bessere Preise durchsetzen. Die kann Airbus entweder zur Steigerung der Rentabilität nutzen oder zum Unterbieten der Preise von Boeing.

