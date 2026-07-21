Airbus will operativen Gewinn bis 2029 kräftig steigern

DOW JONES--Airbus hat sich neue Mittelfristziele gesetzt. Wie der Flugzeughersteller im Rahmens seines "Business Update" mitteilte, strebt er in den kommenden drei Jahren eine deutliche Steigerung des operativen Gewinns an. Zudem will er die Ausschüttungen an die Aktionäre erhöhen, unter anderem über ein Aktienrückkaufprogramm. Der Ausblick für dieses Jahr wurde bestätigt.

Airbus peilt für 2029 ein bereinigtes EBIT von 12 bis 13 Milliarden Euro an. Für dieses Jahr sind weiterhin 7,5 Milliarden Euro vorgesehen nach 7,1 Milliarden 2025.

Der Verwaltungsrat hat ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 5 Milliarden Euro genehmigt. Es soll über einen Zeitraum von drei Jahren umgesetzt werden.

Die Prognose für 2026 umfasst neben dem EBIT einen freien Cashflow (FCF) vor Kundenfinanzierungen auf Vorjahresniveau von 4,5 Milliarden Euro. Die Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen will der Konzern im laufenden Jahr auf rund 870 Flugzeuge steigern, von 793 Maschinen im vergangenen Jahr.

Die Ergebnisse für das erste Halbjahr wird Airbus kommende Woche veröffentlichen.

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July 21, 2026 12:06 ET (16:06 GMT)