Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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06.05.2026 23:47:19
Airbus wins $19bn order in Canada’s biggest ever aircraft deal
AirAsia orders 150 A220-300 airliners in big boost for Canadian manufacturingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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