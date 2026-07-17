Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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17.07.2026 13:15:40
Airbus wins major order from Air China to firm regional hold
The deal adds to a series of successful sales campaigns for the European planemakerWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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