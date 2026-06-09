Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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09.06.2026 11:51:00

Airbus zeigt autonomen Helikopter U145 auf der ILA

Airbus Helicopters baut einen autonomen Helikopter auf Basis des H145. Er soll Missionen selbstständig ausführen und kommt gänzlich ohne Cockpit aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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