airCloset,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

airCloset,Inc Registered hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,93 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,180 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,29 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,22 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at