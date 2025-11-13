airCloset,Inc Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

airCloset,Inc Registered hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 9,47 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 7,43 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,21 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,15 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at