airCloset,Inc Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

airCloset,Inc Registered hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,58 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -11,300 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,70 Prozent zurück. Hier wurden 1,30 Milliarden JPY gegenüber 1,31 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 29,780 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,86 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

airCloset,Inc Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,18 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at