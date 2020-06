AirConsole und XL Home arbeiten in Indonesien zusammen, um AndroidTVs in Spielekonsolen zu verwandeln

- Spielen Sie AirConsole-Spiele auf XL Home AndroidTV-Geräten.

- Direkter Zugriff über das Home-Portal, es ist keine zusätzliche Hardware erforderlich.

- Einfache Einrichtung und eine große Auswahl an Spielen.

ZÜRICH, 6. Juni 2020 /PRNewswire/ -- AirConsole und XL Axiata freuen sich, eine lokale strategische Partnerschaft in Indonesien bekanntgeben zu können. XL Axiata wird AirConsoles Online-Video-Spielkonsole der nächsten Generation für Freizeitspiele an seinen Kundenstamm von XL Home vertreiben.

Angesichts der wachsenden Bedeutung von Home Entertainment in unserem Leben und der wachsenden Nachfrage nach Gaming-Lösungen in einer Welt, die noch immer unter den Auswirkungen einer Pandemie steht, arbeiten AirConsole und XL Axiata zusammen, um XL-Home-Kunden in Indonesien Top-Technologie und Unterhaltung zu bieten.

AirConsole ist eine cloudbasierte Videospielkonsole, die von jedem Heim aus über einen Computer oder einen Smart-TV zugänglich ist. Smartphones werden als Gamepads verwendet, so dass jeder spielen kann, ohne zusätzliche Hardware kaufen zu müssen. Die Plattform bietet ein ungezwungenes und soziales Gaming-Erlebnis auf AndroidTV, das die Nutzer an die unterhaltsamen Nächte erinnert, die sie mit traditionellen Konsolen verbracht haben.

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaften in der APAC-Region auszubauen. Mit XL Axiata können wir AirConsole an alle XL-Home-Kunden in Indonesien verteilen!", sagt Anthony Cliquot, COO bei AirConsole. „Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit einem Content-Anbieter, der so innovativ ist wie XL Home." Die Verbreitung von Android -TV-Geräten nimmt weltweit zu, und Indonesien ist eines der führenden Länder. Dank seiner sofortigen Zugänglichkeit wird AirConsole zu einer sofort einsatzbereiten Gaming-Lösung für TV-Anbieter auf der ganzen Welt werden."

Abhijit Navalekar, Director of Corporate Strategy & Business Development bei XL Axiata, sagte: „Eines der Dinge, die sich jeder Spieler wünscht, ist Spannung. Neben dem Spielen mit Freunden trägt auch zur Spannung bei, wenn wir auf einem großen Bildschirm spielen, der mindestens so groß wie der Fernsehbildschirm zu Hause ist. Unsere Zusammenarbeit mit AirConsole ermöglicht es Kunden, die auch Gamer sind, die Spiele, die sie mögen, zu Hause auf ihren Fernsehbildschirmen zu spielen, auch wenn sie weder intelligente Fernseher noch eine Spielkonsole haben."

„AirConsole ist in Indonesien schon immer gut angenommen, und wir sind begeistert, unsere Online-Video-Spielkonsole an die Kunden von XL Home weiterzugeben. Wir erstellen einen großen Katalog von Spielen und Erlebnissen, der auch in den kommenden Jahren die Kunden unseres Partners zufriedenstellen wird. Von Familien mit Kindern bis hin zu Erwachsenen, die hochwertige Zeit mit ihren Freunden verbringen möchten, ist AirConsole der perfekte Zeitvertreib", so Andrin von Rechenberg, CEO von AirConsole.

Mit diesem Zug stärkt AirConsole seine Präsenz im AndroidTV-Ökosystem. Es stellt eine tragfähige schlüsselfertige Lösung für Betreiber und OTT-Anbieter dar, die an der Bereitstellung von Inhalten für spontane Spiele auf ihren Unterhaltungsboxen interessiert sind. Im Gegensatz zu anderen Cloud-Gaming-Angeboten erfordert AirConsole keinen Versand von Gaming-Controllern.

Über AirConsole

AirConsole wurde 2015 in Zürich in der Schweiz gegründet. Das von Andrin von Rechenberg, einem Ex-Google-Tech-Lead und Absolventen der ETH Zürich, gegründete Unternehmen wurde schnell berühmt, indem es die bis dahin ungelöste Herausforderung der Latenz beim Spielen von cloudbasierten Spielen überwunden hat. Mehr als 6.000 Entwickler weltweit haben Spiele mitentwickelt, die auf AirConsole veröffentlicht wurden und die mittlerweile von mehr als 6 Millionen Spielern aus über 190 Ländern gespielt werden.

