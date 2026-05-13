Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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13.05.2026 16:55:00
Airfares are up 21% since last year. Here are the summer destinations where you can still get a deal.
Airlines have raised fares, cut routes and hiked bag fees in response to increasing jet-fuel prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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