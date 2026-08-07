Airgain stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Airgain gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,120 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Airgain mit einem Umsatz von insgesamt 13,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,59 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at