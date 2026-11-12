Airgain stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Airgain hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at