Airgain stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Airgain hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airgain in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 12,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at