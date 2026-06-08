KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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08.06.2026 10:50:00
Airhockey: KI-Spieler übertrifft menschliche Spieler ohne physisches Training
Airhockey ist ein sehr schnelles Spiel. Das stellt große Herausforderungen an einen KI-Spieler. Dieser muss allerdings nicht so aufwendig trainiert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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