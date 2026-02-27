Airiq gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Airiq hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,53 Prozent auf 1,7 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at