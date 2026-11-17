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17.11.2026 06:31:28
AirJoule Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
AirJoule Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,27 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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