Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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11.04.2026 16:32:13
Airline kommt nicht zur Ruhe: Cockpitpersonal der Lufthansa streikt am Montag und Dienstag
Der Streik des Lufthansa-Kabinenpersonals ist noch keine 24 Stunden beendet, da erreicht die nächste Hiobsbotschaft Deutschlands größte Fluggesellschaft: Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit ruft Anfang der Woche zu einem zweitägigen Ausstand auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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11.04.26
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|ROUNDUP: Cockpitpersonal der Lufthansa streikt am Montag und Dienstag (dpa-AFX)
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