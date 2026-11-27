Aviation Holdings Group Aktie
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27.11.2026 15:23:22
Airline Norse Atlantic files for bankruptcy, succumbing to aviation fuel costs
The low-cost airline was only founded a few years ago and had been struggling to turn a profit. The spike in aviation fuel prices caused by the war in Iran has now driven Norway's Norse Atlantic into bankruptcy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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