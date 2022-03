Airline trauert um getötete Passagiere und Crew - Opferzahl unklar

PEKING (dpa-AFX) - Nach dem Absturz ihrer Maschine hat die chinesische Fluggesellschaft China Eastern Airlines den Tod von Passagieren und Besatzungsmitgliedern bestätigt. Eine genaue Zahl der Opfer nannte die Airline auf ihrer Webseite allerdings weiter nicht.

"Das Unternehmen spricht sein tiefes Beileid für die Passagiere und Besatzungsmitglieder aus, die in dem Flugzeugunglück ums Leben gekommen sind!", hieß es in der Mitteilung lediglich. An Bord waren 123 Passagiere und 9 Besatzungsmitglieder.

Wegen der einbrechenden Dunkelheit gestalteten sich die Bergungsarbeiten in der bergigen Gegend sehr schwierig, wie Staatsmedien berichteten./lw/DP/ngu