Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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08.04.2026 16:28:51
Airlines cut flights and hike fares as fuel prices surge
Airlines have reduced services and lifted ticket costs as the Iran war weighs on jet fuel costs.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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