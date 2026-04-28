Wizz Air Aktie
WKN DE: A14NPS / ISIN: JE00BN574F90
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28.04.2026 12:25:31
Airlines cutting fares to lure hesitant customers, says Wizz Air
Boss József Váradi says European firms want to boost flyers put off by fares inflated by jet fuel costs.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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