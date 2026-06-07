Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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07.06.2026 17:25:17
Airlines face $100bn hit on jet fuel from Iran energy shock
Industry body warns that profits will be halved by surging energy costsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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