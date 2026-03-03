Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
03.03.2026 15:14:01
Airlines in Middle East rule out services resuming before Thursday
Some repatriation flights depart as governments around the world work to extract their citizens from the conflict-hit region US-Israel war on Iran – live updatesThe biggest Middle East carriers have ruled out resuming scheduled flights until at least Thursday as the US-Israeli war on Iran continues, denting hopes of a swift return to normal air travel after the first repatriation flights left the United Arab Emirates.Etihad, based in Abu Dhabi, said its commercial services were suspended until 2pm local time on Thursday 5 March, with Emirates ruling out scheduled flights until midnight on Wednesday. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
