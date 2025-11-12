Airmate (Cayman) International präsentierte Quartalsergebnisse

Airmate (Cayman) International präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Airmate (Cayman) International hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,81 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,580 TWD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,01 Prozent auf 1,28 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,58 Milliarden TWD gelegen.

