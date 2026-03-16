16.03.2026 06:31:29

Airmate (Cayman) International präsentierte Quartalsergebnisse

Airmate (Cayman) International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,56 TWD. Im Vorjahresquartal waren -0,410 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Airmate (Cayman) International mit einem Umsatz von insgesamt 1,45 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 4,21 Prozent verringert.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,860 TWD beziffert. Im Vorjahr waren -1,050 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Airmate (Cayman) International im vergangenen Geschäftsjahr 7,79 Milliarden TWD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airmate (Cayman) International 8,13 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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