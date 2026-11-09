Airmate (Cayman) International verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Airmate (Cayman) International hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,26 TWD. Im Vorjahresquartal waren -0,810 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airmate (Cayman) International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,52 Milliarden TWD im Vergleich zu 1,28 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at