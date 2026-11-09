|
09.11.2026 06:31:29
Airmate (Cayman) International verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Airmate (Cayman) International hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,26 TWD. Im Vorjahresquartal waren -0,810 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airmate (Cayman) International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,52 Milliarden TWD im Vergleich zu 1,28 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!