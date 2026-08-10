Airmate (Cayman) International: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Airmate (Cayman) International veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,51 TWD. Im Vorjahresquartal waren 0,940 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 3,05 Milliarden TWD, gegenüber 3,06 Milliarden TWD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,43 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at