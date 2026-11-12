AIRO Group Holdings, Inc. Q3 Loss Widens

(RTTNews) - AIRO Group Holdings, Inc. (AIRO) announced Loss for its third quarter of -$11.997 million

The company's bottom line came in at -$11.997 million, or -$0.38 per share. This compares with -$7.963 million, or -$0.28 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 178.6% to $17.510 million from $6.284 million last year.

AIRO Group Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$11.997 Mln. vs. -$7.963 Mln. last year. -EPS: -$0.38 vs. -$0.28 last year. -Revenue: $17.510 Mln vs. $6.284 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: 15 % To 25 %