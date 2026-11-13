AIRO Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AIRO Group hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das AIRO Group ein Ergebnis je Aktie von -0,280 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 178,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at