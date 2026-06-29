Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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29.06.2026 11:36:00

AirPods-Firmware-Beta und iOS 27: Das ist neu bei Apples Stöpseln

Apple erfüllt AirPods-Nutzern einen lange gehegten Wunsch, wenn auch nicht auf allen Geräten. Mit iOS 27 gibt es auch sonst viele kleine Audio-Verbesserungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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