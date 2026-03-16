Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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16.03.2026 15:26:00
AirPods Max 2: Richtiges Chip-Update für Apples Over-Ears
Apples kabellose Bügelkopfhörer haben ihr erstes richtiges Upgrade erhalten: Der H2-Chip liefert Funktionen, die bei den AirPods Pro längst gängig sind.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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