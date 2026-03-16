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Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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16.03.2026 15:26:00

AirPods Max 2: Richtiges Chip-Update für Apples Over-Ears

Apples kabellose Bügelkopfhörer haben ihr erstes richtiges Upgrade erhalten: Der H2-Chip liefert Funktionen, die bei den AirPods Pro längst gängig sind.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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