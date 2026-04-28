Alphabet C Aktie

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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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28.04.2026 14:31:00

AirPods mit Android-Geräten nutzen: LibrePods-App landet im Play Store

Die App LibrePods ermöglicht die Nutzung zahlreicher AirPods-Funktionen auf Android-Geräten ohne Root. Voraussetzung: Android 16 QPR3 oder Oxygen/ColorOS 16.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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10:19 Alphabet C Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
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ATX stabil -- DAX tiefer -- Dow kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit Verlusten
Der heimische Markt tritt am Dienstag auf der Stelle. Der deutsche Leitindex bewegt sich klar nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag nach unten.
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