Airport City hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Airport City hat am 25.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,11 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airport City 1,55 ILS je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Airport City im vergangenen Quartal 280,2 Millionen ILS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airport City 290,6 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at