Airport City stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Airport City hat am 23.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,93 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,54 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 279,2 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 286,1 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at