30.01.2026 06:31:29
Airport Facilities informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Airport Facilities hat am 29.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18,98 JPY gegenüber -1,030 JPY im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airport Facilities im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,07 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
