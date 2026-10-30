Airport Facilities: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Airport Facilities veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,34 JPY, nach -10,310 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,60 Milliarden JPY – eine Minderung von 1,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,72 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at