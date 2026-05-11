11.05.2026 06:31:29

Airport Facilities stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Airport Facilities hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 30,37 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 17,50 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Airport Facilities mit einem Umsatz von insgesamt 12,55 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 24,22 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 69,61 JPY beziffert, während im Vorjahr 51,27 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,22 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36,79 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 31,12 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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