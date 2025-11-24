24.11.2025 06:31:29

Airports of Thailand: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Airports of Thailand präsentierte am 21.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 THB gegenüber 0,300 THB im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airports of Thailand in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,77 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 16,77 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,27 THB. Im Vorjahr waren 1,34 THB je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Airports of Thailand mit einem Umsatz von insgesamt 66,68 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,12 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um -0,66 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

