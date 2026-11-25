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25.11.2026 06:31:29
Airports of Thailand: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Airports of Thailand hat am 23.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,270 THB erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,80 Prozent auf 17,47 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,77 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,35 THB beziffert. Im Vorjahr hatte Airports of Thailand 1,27 THB je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Airports of Thailand in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 67,67 Milliarden THB im Vergleich zu 66,68 Milliarden THB im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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