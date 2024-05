Airports of Thailand gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Airports of Thailand hat am 14.05.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,40 THB gegenüber 0,130 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airports of Thailand in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 65,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,23 Milliarden THB im Vergleich zu 11,00 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,406 THB sowie einem Umsatz von 17,84 Milliarden THB gerechnet.

