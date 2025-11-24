Airports of Thailand gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Airports of Thailand äußerte sich am 21.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,27 THB. Im letzten Jahr hatte Airports of Thailand einen Gewinn von 0,300 THB je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Airports of Thailand mit einem Umsatz von insgesamt 15,77 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,77 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 6,01 Prozent verringert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,27 THB eingefahren. Im Vorjahr waren 1,34 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 66,68 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 67,12 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 1,27 THB je Aktie sowie einem Umsatz von 66,98 Milliarden THB gelegen.

Redaktion finanzen.at