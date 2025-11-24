24.11.2025 06:31:29

Airports of Thailand gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Airports of Thailand äußerte sich am 21.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,27 THB. Im letzten Jahr hatte Airports of Thailand einen Gewinn von 0,300 THB je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Airports of Thailand mit einem Umsatz von insgesamt 15,77 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,77 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 6,01 Prozent verringert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,27 THB eingefahren. Im Vorjahr waren 1,34 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 66,68 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 67,12 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 1,27 THB je Aktie sowie einem Umsatz von 66,98 Milliarden THB gelegen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen am Montag in Grün -- Feiertag in Japan
In Fernost sind zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen