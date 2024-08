Airports of Thailand gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Airports of Thailand äußerte sich am 14.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,220 THB je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,95 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,41 Milliarden THB ausgewiesen.

Experten hatten einen Gewinn von 0,328 THB je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 16,49 Milliarden THB erwartet.

Redaktion finanzen.at