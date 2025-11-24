|
Airports of Thailand hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Airports of Thailand hat am 21.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 SGD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 SGD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 635,6 Millionen SGD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 626,7 Millionen SGD.
Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 0,050 SGD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,050 SGD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Umsatzseitig wurden 2,63 Milliarden SGD vermeldet. Im Vorjahr hatte Airports of Thailand 2,52 Milliarden SGD umgesetzt.
