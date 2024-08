Airports of Thailand informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Airports of Thailand stellte am 14.08.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 THB erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airports of Thailand im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,41 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 12,95 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at