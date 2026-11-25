Airports of Thailand veröffentlichte am 23.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airports of Thailand ein EPS von 0,270 THB je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,47 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 15,77 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 THB präsentiert. Im Vorjahr hatte Airports of Thailand ein EPS von 1,27 THB je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 67,67 Milliarden THB – ein Plus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Airports of Thailand 66,68 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at