|
24.11.2025 06:31:29
Airports of Thailand präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Airports of Thailand hat am 21.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 0,08 USD gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 488,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 481,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,380 USD. Im Vorjahr hatte Airports of Thailand ebenfalls ein EPS von 0,380 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,43 Prozent auf 2,00 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen am Montag in Grün -- Feiertag in Japan
In Fernost sind zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.