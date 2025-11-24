Airports of Thailand präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Airports of Thailand hat am 21.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,08 USD gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 488,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 481,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,380 USD. Im Vorjahr hatte Airports of Thailand ebenfalls ein EPS von 0,380 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,43 Prozent auf 2,00 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at