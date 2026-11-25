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25.11.2026 06:31:29
Airports of Thailand präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Airports of Thailand hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,01 SGD. Im Vorjahresquartal hatte Airports of Thailand ebenfalls ein EPS von 0,010 SGD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 672,5 Millionen SGD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 626,5 Millionen SGD umgesetzt.
Airports of Thailand hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0,050 SGD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,050 SGD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,76 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,68 Milliarden SGD umgesetzt, gegenüber 2,63 Milliarden SGD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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