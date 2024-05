Airports of Thailand: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Airports of Thailand veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite standen 18,23 Milliarden THB in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,00 Milliarden THB umgesetzt.

